（30日、第97回選抜高校野球大会決勝横浜11-4智弁和歌山）智弁和歌山―横浜六回表智弁和歌山1死三塁、福元への暴投後、降板する織田（右）。左は継投する片山＝伊藤進之介撮影1死二塁で打席には智弁和歌山の4番打者。横浜が六回に迎えたピンチだ。さらに暴投で走者が三塁へ。「2ストライクになったらいくぞ」。横浜の左腕、片山大輔は村田浩明監督からそう声をかけられた。「三振が欲しいのかな」。冷静にその思いをくみ取