JR¤ÎºßÍèÀþ¤Ç¤Ï20Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¤·¤¤±Ø¡Ö¾å½ê±Ø¡×¤¬3·î³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£½»Ì±¤Î½ðÌ¾³èÆ°¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤Ç30Ç¯±Û¤·¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¾å½ê±Ø¡£¼þÊÕÃÏ°è¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ ¢¡ÂÔË¾¤Î¿·±ØÃÂÀ¸ ¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê³«¶È¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ò½»Ì±¡Ó¡ÖÀþÏ©¤ï¤­¤ÎÊâÆ»¼ÖÆ»¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊâÆ»¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÅÅ¼Ö¤ò¸«Á÷¤ë¡×½¸¤Þ¤Ã¤¿ÃÏ¸µ½»Ì±¤Ï200¿Í¡Ä¡Ä¹Ô¤­¸ò¤¦ÅÅ¼Ö¤Ë¼ê¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¡Ò½»Ì±¡Ó¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¤Ç¤­¤ë¤Ç¤­¤ë