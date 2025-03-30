¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÎÂçÃÏ¿Ì¡¢»à¼Ô¤¬1700¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Ì¸»¤Ë¶á¤¤ÃÏ°è¤Ë½»¤àÆüËÜ¿Í1¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ­¼Ô¡Ê¤±¤µ¡Ë¡ÖÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤ÇÆ»Ï©¤Ë¤Ï¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢´ÙË×¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤ÆÂ»²õ¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢2³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤¬ÅÝ²õ¤·¡¢¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¼óÅÔ¥Í¥Ô¥É¡¼¤Ç¤Ï¡¢28Æü¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç»Ô¾ì¤¬ÅÝ²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¾ì¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¡Öµß½õÂâ¤ÎÅþÃå¤¬·ë¹½ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤Ç¤­¤ë