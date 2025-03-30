¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°À¾Éð5¡½7ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯3·î30Æü¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡ËÀ¾Éð¤Ï30Æü¡¢ËÜµò¤Î¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢5¡½7¤ÇÇÔ¤ì¡¢³«Ëë3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòµ¨Ì¤¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÀèÈ¯¤Î¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤Ï5²ó¤ò7°ÂÂÇ6¼ºÅÀ¤Ç¹õÀ±¡£À¾¸ýÊ¸Ìé¿·´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤Î´ÆÆÄ½é¾¡Íø¤Ï4·î1Æü¤«¤é¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòµ¨0¾¡11ÇÔ¤ÈÌ¤¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Éü³è¤ò´ü¤¹ÀèÈ¯¤Î¹â¶¶¤ÏÌîÂ¼1¿Í¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¡£½é²ó2»àÆóÎÝ¤«¤éº¸Ãæ´Ö