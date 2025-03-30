ÅìµþÂç³Ø¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇÆñ´Ø¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍý²Ê»°Îà¤Ë¸½Ìò¹ç³Ê¤·¡¢1Ç¯À¸¤Ç¡ÖÅìÂç¥ß¥¹¥³¥ó2019¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾åÅÄºÌ±Í¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥ß¥¹ÅìÂç¡¦¾åÅÄºÌ±Í¡Û¡ÖÅìµþÂç³Ø°å³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡×·ÝÇ½³¦°úÂà¤â¸øÉ½¡ÖÍè½µ¤«¤é¤Ï¸¦½¤°å¤È¤·¤ÆÆ¯¤­¤Þ¤¹¡×¾åÅÄºÌ±Í¤µ¤ó¤Ï¡Ö6Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·