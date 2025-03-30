¢¡Ìë¤Î³¹¤ò¥¯¥ë¡¼¥º¢¡¥â¥Ç¥ë¤Î¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ(34)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢°¦¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç·¿¥Ð¥¤¥¯¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤Ï¡ÖHONDA CB1300 SUPER FOUR SP Final Edition¡×¤È¿·¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¡ÖÂç·¿¤Î¥Ð¥¤¥¯Ãç´ÖÆþ¤ê¡£¥Ñ¥ï¡¼¤¬À¨¤¯¤Æ¤¹¤°¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¡£¤µ¤¹¤¬1300! 270kg¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¾è¤ê¤Þ¡¼¤¹¡£¤¢¡£¥Þ¥Õ¥é¡¼ÊÑ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£²Ä°¦¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Ï¤ª¤Ã¤Æ¡¢Ìë¤Î³¹¤ò¥¯¥ë¡¼¥º¤¹¤ë¥·