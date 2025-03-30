3·î30Æü(Æü)¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½Õ¤ÎGI³«ËëÀï¡¢¹â¾¾µÜµ­Ç°¡£¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¤¬ÃæÃÄ¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤ÇÈ´¤±½Ð¤·GI½éÀ©ÇÆ¡£°È¾å¤ÎJ.¥â¥ì¥¤¥éµ³¼ê¤ÏÃ»´üÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·ÍèÆü¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¸«»ö¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÌ¥¤»¤¿¡£¤Þ¤¿ËÙÀë¹ÔÄ´¶µ»Õ¤Ï¹â¾¾µÜµ­Ç°¡¢ÎòÂåºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î3¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Î2Ãå¡¢2023Ç¯ÅÙ¤ÎJRA¾ÞºÇÍ¥½¨¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡¢¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¤¬3Ãå¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿¥Þ¥Ã¥É¥¯¡¼¥ë¤Ï6Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£