Ì¾¸Å²°¹âºÛ¤Ï2025Ç¯3·î7Æü¡¢Æ±À­º§¤òÇ§¤á¤Ê¤¤Ì±Ë¡¤Îµ¬Äê¤Ï¡Ö·ûË¡°ãÈ¿¡×¤À¤È¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£´ôÉì¸©´Ø»Ô¤ÇÊë¤é¤¹Æ±À­¥«¥Ã¥×¥ë¤Î2¿Í¤Ï¡¢¹ñ¤ÎË¡ÅªÊÝ¾ã¤ÎÉÔ½½Ê¬¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ØÃ¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤­¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¡Ù¤ò´ê¤¤¤Ê¤¬¤éLGBTQ+¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¹­¤²¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£Æ±À­º§Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ö·ûË¡°ãÈ¿¡× Á´¹ñ¤ËÂ³¤­Ì¾¸Å²°¹âºÛ¤¬È½·è 2025Ç¯3·î7Æü¡¢Ì¾¸Å²°¹âÅùºÛÈ½½êÁ°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é¡¢´¿À¼¤ÈÂç¤­