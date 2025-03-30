Photo: SUMA-KIYO 2024Ç¯3·î17Æü¤Îµ­»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ë½ÐÍè¤¬ÎÉ¤¤¤ÈÉ¾È½¤Î¥À¥¤¥½¡¼¡Ö¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥È¥Ü¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¡×¡£¿Í¤ÎÆ°¤­¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¡¢¼«Æ°Åª¤ËÅÀÅô¤¹¤ë¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼¤«゙ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥­¥ã¥ó¥×¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤Ã¤È»×¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ã¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÁáÂ®¥­¥ã¥ó¥×¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÀßÃÖ²ÄÇ½