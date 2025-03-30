ÃÏ¿Ì¤«¤é¤ÎÉü¶½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¤ÎÆü¾ï¤òµ­Ï¿¤·¤¿±Ç²è¤Î¾å±Ç²ñ¤¬30ÆüÀÐÀî¸©¶âÂô¤Ç³«¤«¤ì¡¢´ÆÆÄ¤¬±Ç²è¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¡ÖÆä¤¬Åô¤ë¤³¤í¡×¤Ï¡¢¼î½§»Ô¤Ç¿ÌÅÙ6¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿2023Ç¯5·î¤ÎÃÏ¿Ì¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ç½ÅÐ¤ÎÉü¶½¤ÎÍÍ»Ò¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È2024Ç¯¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Ç¤¹¡£¤­¤ç¤¦¡¢¶âÂô»ÔÅì»³¤Î±§Â¿¿Ü¿À¼Ò¤Ç±üÇ½ÅÐ¤«¤é¤ÎÈòÆñ¼Ô¤äÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ª¤è¤½70¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¾å±Ç²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢Í­ÇÏ¾°»Ë´ÆÆÄ¤«¤é¸«¤É¤³