「ADAM ET ROPE'(アダム エ ロペ)」と「LACOSTE(ラコステ)」による、別注アイテムがお目見え。2025年2月に販売された限定カラーのスニーカーに続き、今回は両ブランドらしさを取り入れたポロシャツとTシャツの3型が展開されます。別注アイテムは「アダム エ ロペ」の全店舗で、4月25日(金)より販売がスタート。J’aDoRe JUN ONLINEでは、5月中旬頃到着予定の予約販売がスタートしていますよ。「LACOSTE for ADAM ET ROPÉ