¥¿¥ì¥ó¥È¹¾Æ¬2¡§50¡Ê59¡Ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬30Æü¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡ÖºòÆü¤Î·ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆ°²è¸ø³«¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤Î¸ø¼°¤Ï¡Öº£Ìë¤Î¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤Ï¡¢ºòÆü¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¾Æ¬¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤ò¸ø³«Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¡£¤«¤·¤³¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤ÇÀµºÂ¤ò¤¹¤ë¹¾Æ¬¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÊÔ½¸¼¡Âè¤Ç¤¤¤Ä¤â¤è¤êÁá¤¯¸ø³«¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹