¡ÚJ2Âè7Àá¡Û(¥¢¥·¤µ¤È)º£¼£ 2-2(Á°È¾0-2)»³·Á<ÆÀÅÀ¼Ô>[º£]¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹(58Ê¬)¡¢Âç¿¹ÍýÀ¸(90Ê¬+7)[»³]°ÂÉô¿ò»Î(11Ê¬)¡¢Ô¢Ê¬¿­ÂÀÏº(17Ê¬)<·Ù¹ð>[º£]ÇßÌÚÎç(7Ê¬)¡¢¥À¥Ë¡¼¥í(40Ê¬)¡¢¥¦¥§¥º¥ì¥¤¡¦¥¿¥ó¥­(59Ê¬)¡¢¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹(90Ê¬+5)[»³]¹â¹¾Îï±û(90Ê¬+5)´Ñ½°:3,902¿Í¼ç¿³:ÀÐ´Ý½¨Ê¿¨¦¸ø¼°Àï½éÂÐ·è¤ÏÁÔÀä¤ÊÅ¸³«¤Ë¡Äº£¼£¤¬0-2¤«¤éÅÚÃÅ¾ì¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤Ç»³·Á¤È¥É¥í¡¼