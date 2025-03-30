¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£´¡½£·¥í¥Ã¥Æ¡Ê30Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏºÇÂç4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤òµÕÅ¾¤µ¤ì¡¢Æî³¤ºÇ½ªÇ¯¤Î1988Ç¯°ÊÍè37Ç¯¤Ö¤ê¡¢Ê¡²¬°ÜÅ¾¸å¤Ï½é¤Î°ú¤­Ê¬¤±¤ò¶´¤Þ¤Ê¤¤³«Ëë3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£2²óÌµ»à°ìÎÝ¡¢5ÈÖ¤ÎÀµÌÚÃÒÌé¤¬º¸Íã¤Ø¤Îº£µ¨1¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤ÆÀèÀ©¡£3²ó¤Ë¤Ï1»àËþÎÝ¤ÇÀµÌÚ¤ÎÃæµ¾Èô¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢º£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¤Î7ÈÖËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬2»àËþÎÝ¤Çº¸Á°¤ØÅ¬»þÂÇ¤ò±¿¤ó¤À¡£2¡¢3²ó¤È¤âÁê¼ê¤Î¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤¿ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£