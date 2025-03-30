¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4¡½7¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯3·î30Æü¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬³«Ëë¤«¤é¥í¥Ã¥Æ¤Ë3Ï¢ÇÔ¡£Æ±°ì¥«¡¼¥É¤Ç¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¶þ¿«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï1Ç¯ÌÜ¤Î¾åÂô¤¬ÀèÈ¯¡£4²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É¹¥Åê¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢4¡½1¥ê¡¼¥É¤Î7²ó¤Ë1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç·Þ¤¨¤¿º´Æ£ÅÔ¤ò150¥­¥íÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÇËÊ¤¨¤ëµ¤Ç÷¤ò¸«¤»¤¿¡£º¸¤Î¥Ý¥é¥ó¥³¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç