»äÎ©¹â¹»Æþ»î¤ò½ä¤ê¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¼Ö¤¤¤¹¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÈÊÝ¸î¼Ô¡á13Æü¡¢¹áÀî¸©Æâ¼êÂ­¤¬ÉÔ¼«Í³¤ÇÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹¤ò»È¤¦¹áÀî¸©¤Î¸øÎ©Ãæ3Ç¯¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê15¡Ë¤¬¡¢ÀßÈ÷ÌÌ¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÆþ³Ø¤òÃÇ¤é¤ì¤¿¸©Æâ¤Î»äÎ©¹â¤òÏÓ»î¤·¤Ç¼õ¸³¤¹¤ëºÝ¡¢¸ò¾Ä¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿Ãæ³Ø¹»Ä¹¤«¤é¡Ö¹ç³Ê¤·¤Æ¤âÆþ³Ø¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤Î³ÎÌó¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬30Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£À¸ÅÌ¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤ÏÌóÂ«¤Î¾å¤Ç1·î¤Ë¼õ¸³¤·¡¢¹ç³ÊÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸øÎ©¹â¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ï²þ