¡Ö¹­Åç¡Ýºå¿À¡×¡Ê£³£°Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ëºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦°Ë¸¶ÎÍ¿ÍÅê¼ê¤¬£²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÏ»²ó¤«¤é¥×¥í½éÅÐÈÄ¡££²²ó¤ò£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£Ì¾Á°¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤Èºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç´¿À¼¤¬¤ï¤­µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤ÎµÆÃÓ¤òÍ·¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢ÀÐ¸¶¤Ï¥­¥ì¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇµÍ¤Þ¤é¤»¤ÆÆó¥´¥í¡£´ÊÃ±¤Ë£²»à¤òÃ¥¤¦¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¿¹¤ò¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À¼·²ó¤Ï¾å°ÌÂÇÀþ¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë