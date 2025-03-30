Ä¹ºê¸©¿·¾å¸ÞÅçÄ®¤Î»³ÎÓ¤ËÄÆÍî¤·¤¿¾®·¿µ¡¡á30Æü¸á¸å4»þ57Ê¬¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¥Ø¥ê¤«¤é¡Ë30ÆüÀµ¸á¤´¤í¡¢Ä¹ºê¸©¤Î¸ÞÅçÎóÅç¤Ë¤¢¤ë¿·¾å¸ÞÅçÄ®¤Î»³ÎÓ¤ÇÌ±´Ö¹Ò¶õµ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤¿¤È¡¢¶á¤¯¤Î¾å¸ÞÅç¶õ¹Á¤Î¿¦°÷¤«¤é119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤«¤éÆî¤Ë50m¤Û¤É¤Î»³ÎÓ¤Ç¾®·¿µ¡¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­4¿Í¤ÎÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤â¼«ÎÏ¤ÇÊâ¹Ô¤Ç¤­¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤±¤¬¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Æ±¶õ¹Á´ÉÍý»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢30Æü¸áÁ°11»þ55Ê¬