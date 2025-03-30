ÀéÍÕ¸©¤Î¾¾¸Í»Ô¤È½¬»ÖÌî»Ô¤ò·ë¤Ö¿·µþÀ®ÅÅÅ´¤Ï¡¢4·î1Æü¡¢µþÀ®ÅÅÅ´¤È·Ð±ÄÅý¹ç¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¼ÒÌ¾¤È¤È¤â¤ËÄ¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¿·µþÀ®Àþ¤ÎÌ¾Á°¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿·µþÀ®ÅÅÅ´¤Ï¡¢µþÀ®ÄÅÅÄ¾Â¤È¾¾¸Í¤Î´Ö26.5¥­¥í¤ò·ë¤ÖÅ´Æ»¤Ç¤¹¡£Àï¸å¤Þ¤â¤Ê¤¤1947Ç¯¡¢µìÎ¦·³¤¬±é½¬¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀþÏ©¤ò³èÍÑ¤·¤Æ°ìÉô¶è´Ö¤Ç³«¶È¤·¡¢1955Ç¯¤ËÁ´Àþ³«ÄÌ¡£Àï¸å¤Î¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤Ë±èÀþ¤Ç¼¡¡¹¤ÈÃÄÃÏ¤¬³«È¯¤µ¤ì¡¢ÄÌ¶ÐÄÌ³ØÏ©Àþ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ²ñ¼Ò¤ÎµþÀ®ÅÅÅ´¤È