¾®Àî¹Ò´ð¡¢º´Ìî¹ÒÂç¡¢±ö³­·ú¿Í¤Î3¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥À1ÉôNEC¥Ê¥¤¥á¡¼¥Ø¥ó¤Ï29Æü¡¢¥ê¡¼¥°Âè27ÀáAZ¥¢¥ë¥¯¥Þ¡¼¥ëÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤³¤Î»î¹ç¡¢¾®Àî¤Ï¥±¥¬¤Ë¤è¤ê¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º´Ìî¤È±ö³­¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿º´Ìî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ª¤è¤½2¥ö·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎAZ¥¢¥ë¥¯¥Þ¡¼¥ë¤Ë¤ÏËè·§ÚðÌð¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¥±¥¬¤Ë¤è¤ê¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³«»ÏÁá¡¹¤«¤é