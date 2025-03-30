¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï³«Ëë¤«¤é5Ï¢¾¡¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¤­¤ç¤¦¤ÎÁ´ÂÇÀÊ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ë1ÈÖ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¡¢ÊÂ¹Ô¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é³°³Ñ¤ÎÊÑ²½µå¤Ë¶õ¿¶¤ê¤Î»°¿¶¡£2ÂÐ2¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡£¥¹¥ê¡¼¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¤Þ¤¹¡£5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï¿½¹ð·É±ó¤Ç½ÐÎÝ¡£¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç2¿Í¤¬À¸´Ô¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¾¡¤Á±Û¤·