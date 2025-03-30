½Õ¤ÎÄêÈÖ¥Ç¡¼¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¤ª²Ö¸«¡£ºù¤Î²¼¤Ç¤Ï»×¤ï¤ºÉâ¤«¤ì¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â½÷À­¤Ï¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÀ¸¤­Êª¤Ç¤¹¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑ¤Îµ¤¸¯¤¤¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤È¤¿¤ó¤Ë¤´µ¡·ù¥Ê¥Ê¥á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À­240Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¤ª²Ö¸«¥Ç¡¼¥È¤Ç½÷À­¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ë¡Ø¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤µ¤¸¯¤¤¡Ù£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú£±¡Û¡Ö¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â°ì½ï¤ËÍè¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢ËþÂ­´¶