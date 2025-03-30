¢£¡ØRIZIN.50¡Ù¡Ê30Æü¡¦¤¢¤Ê¤Ö¤­¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî¡Ë10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Î³«ËëÀï¡õ½é¤Î»Í¹ñ¾åÎ¦¤È¤Ê¤Ã¤¿µ­Ç°¤¹¤Ù¤­Âç²ñ¤ÎÂè1»î¹ç¤ËÅÐ¾ì¤Ç¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Îµû°æ¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ËÈ½ÄêÉé¤±¤·¤¿ÀÖÅÄ¥×¥ì¥¤¥Ü¥¤¸ùµ±¤¬¡¢È¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¾å¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆºÆµ¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ú»î¹ç±ÇÁü¡ÛÀÖÅÄ¥×¥ì¥¤¥Ü¥¤¸ùµ±¡¢Âç·òÆ®¤âÌµÇ°¤ÎÇÔÀïµû°æ¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¹¶Î¬¤Ç¤­¤º¡ÄºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤ËMMA¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·º£²ó¤¬2ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ëÀÖÅÄ¤Ï¡¢1