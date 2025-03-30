¢¡À¾Éð¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê30Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡ËÀ¾Éð¤Î³°ºê½¤ÂÁÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬¥Á¡¼¥à¤Îº£µ¨½éËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë1¹æ¥½¥í¤òº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤¿¤¿¤­¹þ¤ó¤À¡£3ÅÀ¤òÄÉ¤¦4²ó2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀèÈ¯¡¢¥Ð¡¼¥Ø¥¤¥²¥ó¤Î¿¿¤óÃæ¹â¤á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤­¤¿149¥­¥í¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÏÓ¤ò¤¿¤¿¤à¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£ÂÇµå¤ÏÂç¤­¤Ê¸Ì¤òÉÁ¤­¡¢À¾Éð¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿º¸ÍãÀÊÃæÃÊ¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£³«Ëë2»î¹ç¤Ç6ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2»°¿¶¤ÈÄ´»Ò¤Ï¤¤¤Þ¤¤¤Á¡£¤³¤ÎÆü¤âÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¶õ