ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤ò°µÅÝ¡Ä6²ó¤Ë°ìµó6ÆÀÅÀ¡¢ÀèÈ¯¤Î2Ç¯±¦ÏÓ¡¦¿¥ÅÄ¤Ï6²óÅÓÃæ1¼ºÅÀÂè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤Ï30Æü¡¢Âç²ñºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤Æ·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤ÈÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë¤¬ÂÐÀï¡£1994Ç¯ÁªÈ´°ÊÍè31Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂÐÀï¤Ï¡¢²£ÉÍ¤¬11-4¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢19Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿¿¥ÅÄæÆ´õÅê¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï6²óÅÓÃæ1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£ÂÇÀþ¤Ï6²ó¤Ë°ìµó6ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆÍ¤­Êü¤·¡¢·ÑÅê¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£²£ÉÍ¤Ï½é²ó2»à°ìÎÝ¡¢4ÈÖ¡¦