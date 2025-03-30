µ¤¾ÝÄ£¤ÏÀè¤Û¤É¡¢Åìµþ¤Îºù¤¬Ëþ³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥½¥á¥¤¥è¥·¥ÎËþ³« Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤ÎÍÍ»Ò29Æü¤Î¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤¬°ìÅ¾¡¢Åìµþ¤Ï30Æü¸áÁ°Ãæ¤«¤éÆüº¹¤·¤¬½Ð¤Æ¡¢½Õ¤ÎÍÛµ¤¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æµ¤¾ÝÄ£¤Ï30Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢Åìµþ¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë¤¢¤ë¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¤ÎÉ¸ËÜÌÚ¤Ç8³ä°Ê¾å¤Î¤Ä¤Ü¤ß¤¬³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢Ëþ³«¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Ç¯¤è¤ê1ÆüÁá¤¯¡¢2024Ç¯¤è¤ê5ÆüÁá¤¤È¯É½¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë