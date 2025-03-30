½÷¾­¤ä¥Þ¥À¥à¤Î¤¤¤ëÅ¹¤Ï¡¢²¿¤«¤¬°ã¤¦¡£¡Ö½÷¾­¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¤½¤Î»Ñ¤ËÇ÷¤ë¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡ÙÏ¢ºÜ¡Ö½÷¾­¤Î¤¤¤ë¾ì½ê¡×¤ò¡¢Web¤Ç¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Âè11²óÌÜ¤Îº£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Ë¤¢¤ë2003Ç¯³«¶È¤Î¼Á¼Â¹ä·ò¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡Ø¥ª¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ê¥«¥à¥é¡Ù¤Î½÷¾­¡¢ÃæÂ¼¹¬»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£°é¤ÁÀ¸¤Þ¤ì¤ÏÆîÀÄ»³¡¢2003Ç¯¤Ë³«¶ÈÅìµþ¡¦ÆîÀÄ»³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¡£½ÂÃ«¤Î¥¨¥ì¥¯¥È¡¼¥ó¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¤¡¢¥Ù¥ë¥³¥â¥ó¥º¤Î²°¾å¤Ç¥Æ¥Ë¥¹¡£³×¥¸¥ã¥ó¤òÃå¤Æ400CC¤Î¥Ð¥¤¥¯¤òÈô¤Ð