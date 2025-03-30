kobore¡¢¥×¥Ã¥·¥å¥×¥ë¥Ý¥Ã¥È¡¢Brown Basket¤Î3ÁÈ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¥Ä¥¢ー¡ØENDORPHIN¡Ù¤¬¡¢7·î¤ËÅìÌ¾ºå¤Î3ÅÔ»Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡ÖÀÐ°æ·ÃÍü»Ò¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹Ä¾Á÷¡×Vol.3¡§¥×¥Ã¥·¥å¥×¥ë¥Ý¥Ã¥È¤ÎËÜµ¤¤¬Êü¤ÄÀ¸¤Î¼Â´¶Çí¤­½Ð¤·¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤µ¡Ë 3ÁÈ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ä¥¢ー¤ä¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¶¦±é¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó½é¤Î¶¦Æ±´ë²è¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ØENDORPHIN¡Ê¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¡Ë¡Ù¤Ï