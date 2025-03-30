[3.30 J3Âè7Àá](²Ö±à)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:ËÙÁ±¿Î<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[FCÂçºå]ÀèÈ¯GK 1 »³ËÜÆ©°áDF 3 Àî¾åÎµDF 15 ¹õºêÈ»¿ÍDF 16 ¶¶ËÜÎ¦DF 23 ½©»³ÂóÌéMF 11 Íøº¬ÎÜ°ÎMF 24 º´Æ£ÎÊMF 27 ß·ºêÎ¿ÂçMF 33 ã»Áêâ«FW 9 ÅçÅÄÂó³¤FW 17 ÏÂÅÄ°é¹µ¤¨GK 68 Ê¿¿á³ÚDF 5 ¿å¸ýÍ¯ÅÍDF 6 ´ÜÌî½ÓÍ´MF 7 ÌÚ¾¢µ®ÂçMF 14 ½»ÅÄ¾­MF 37 ÄéÁÕ°ìÏºFW 20 ËÙ±ÛÂçÂ¢FW 39 Ë¾·îÁÛ¶õFW 51 À¾Â¼¿¿µ§´ÆÆÄÂçÖÖÄ¾¿Í[¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ]ÀèÈ¯GK 1 ÅÏÊÕ·òÂÀDF 4 ¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦