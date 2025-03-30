[3.30 J3Âè7Àá](¥«¥ó¥»¥­)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:»³²¬ÎÉ²ð<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[ÆÊÌÚSC]ÀèÈ¯GK 1 ÀîÅÄ½¤Ê¿DF 2 Ê¿¾¾¹ÒDF 3 Âç¿¹ÇîDF 25 ´äºêÇîMF 5 ¿¹ÍþÂÀMF 7 Ãª¶¶¶Æ»ÎMF 8 Ê¡¿¹·òÂÀMF 10 ¸Þ½½ÍòÂÀÍÛMF 11 ÀÄÅçÂÀ°ìMF 47 µÈÌîÍÛæÆFW 9 ¿û¸¶Î¶Ç·½õ¹µ¤¨GK 27 Ã°Ìî¸¦ÂÀDF 22 ¹â¶¶½¨ÅµDF 33 ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ëDF 40 ¹âÅè½¤ÌéMF 39 ²°µ¹ÏÂ¿¿MF 78 ËÙÆâÍÛÂÀFW 18 ÀîÌ¾Ï¢²ðFW 29 ÌðÌîµ®¾ÏFW 38 ¾®ËÙ¶õ´ÆÆÄ¾®ÎÓ¿­Æó[ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£]ÀèÈ¯GK 31 Áêß·¥Ô¡¼¥¿¡¼