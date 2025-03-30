[3.30 J2Âè7Àá](¥Ë¥ó¥¹¥¿)¢¨15:00³«»Ï¼ç¿³:É¶¸µ´õ<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[°¦É²FC]ÀèÈ¯GK 36 ÄÔ¼þ¸ãDF 16 ºÙÃ«¹ÒÊ¿DF 25 µÈÅÄ²¹µªDF 29 Ê¡ÅçÈ»ÅÍMF 8 ¿¼ß·Í¤ÂÀMF 13 ·¦ÅÄÎÇMF 14 Ã«ËÜ½Ù²ðMF 19 ¹õÀÐµ®ºÈMF 24 ¹ÃÅÄ±ÑÕòMF 44 ¿¹»³¸øÌïFW 18 ÅÄ¸ýÍµÌé¹µ¤¨GK 31 ÇòºäÉöÇÏDF 21 ¥Ñ¥¯¡¦¥´¥ÌDF 26 ¶âÂô°ìÌðMF 42 ¥¨¥«¥Ë¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥ó¥äMF 48 ¹ÔÍ§æÆºÈFW 10 º´Æ£Î¼FW 11 Æ£¸¶ÍªÂÁFW 15 ÄáÌîÎç¼ùFW 17 Â¼¾åÍªÈì´ÆÆÄÀÐ´ÝÀ¶Î´[ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿]ÀèÈ¯G