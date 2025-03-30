[3.30 J2Âè7Àá](¤¨¤¬¤ªS)¢¨13:00³«»Ï¼ç¿³:¿ÜÃ«Íº»°<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ]ÀèÈ¯GK 23 º´Æ£Í¥ÌéDF 3 ÂçÀ¾ÎËÂÀÏºDF 4 ¸ÓÅÄÍµÂÀÏºDF 24 ÍûÂÙ²ÏMF 6 ´ä²¼¹ÒMF 8 ¾åÂ¼¼þÊ¿MF 15 »°ÅçðóÊ¿MF 17 Æ£°æâ«ÌéFW 14 ±öÉÍÎËFW 18 È¾Âå¾­ÅÔFW 19 ÅÏîµÎçÊâ¹µ¤¨GK 1 º´Æ£»Ëµ³DF 2 ¹õÌÚ¹¸Ê¿MF 7 ÃÝËÜÍºÈôMF 9 ÂçËÜÍ´ÄÐMF 16 ¾¾²¬ÎÜÌ´MF 25 ¾®ÎÓ·ÄÂÀMF 27 º¬´ß·ÃÂÁFW 20 Âçºê½Ø´ÆÆÄÂçÌÚÉð[¥µ¥¬¥óÄ»À´]ÀèÈ¯GK 12 Àô¿¹ÎÃÂÀDF 13 °æ¾åÂÀÀ»DF