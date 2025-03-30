[3.30 J3Âè7Àá](¥®¥ª¥ó¥¹)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:¾åÅÄÎ´À¸<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[SCÁêÌÏ¸¶]ÀèÈ¯GK 1 »°±º´ð±ÍDF 2 ²ÃÆ£Âç°éDF 3 ¥Ô¥È¥ê¥Ã¥¯DF 33 ¾ïÅÄ¹î¿ÍMF 4 ÅçÀî½ÓÏºMF 7 ²ÏÌîÎÊÍ´MF 11 ÉðÆ£Íº¼ùMF 16 ¹âÌîÎËMF 27 À¾»³Âó¼ÂFW 9 ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Õ¥ë¥¿¡¼¥ÉFW 23 ²ÃÆ£Âó¸Ê¹µ¤¨GK 31 ÃöÀ¥¹¯²ðDF 5 ÅÄÂå¿¿°ìDF 28 ¾®³Þ¸¶²ÂÍ´MF 8 ÂçÇ÷ÎÝMF 17 ÃÝÆâ¿ò¿ÍMF 22 Ê¡°æÏÂ¼ùMF 25 ÅÄÃæÎ¦FW 80 ¹â°æÏÂÇÏFW 99 ¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é´ÆÆÄ¥·¥å¥¿¥ë¥ÕÍªµª¥ê¥Ò¥ã¥ë¥È