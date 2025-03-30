[3.30 J3Âè7Àá](¥´¡¼¥¹¥¿)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:²¬¹¨Æ»<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô]ÀèÈ¯GK 21 »³¥Î°æÂó¸ÊDF 4 ¾¾ËÜÂçÊåDF 20 Ä¹ÁÒñ¥DF 38 »³ËÜµÁÆ»MF 8 Âç»³·¼ÊåMF 15 À¾Ã«Í¥´õMF 23 »ÍµÜÍªÀ®MF 24 À¾Ã«ÏÂ´õMF 25 ¾®Åç²íÌéMF 30 ÂçÃ«½ÙÅÍFW 10 ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¹µ¤¨GK 31 ¾åÅÄ¼ùDF 5 Ý¯°æÉ÷²æDF 39 ¾±»ÊÊþÇµÌéMF 14 ÀÐ¸¶¿òÃûMF 17 ²ÃÆ£Âç¼ùMF 18 ·§Ã«¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼FW 9 ÅÚ¿®ÅÄÍªÀ¸FW 11 ¿ù±º¶³Ê¿FW 49 Âçß·ÊþÌé´ÆÆÄ°ËÆ£¾´[ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë