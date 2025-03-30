[3.30 J2Âè7Àá](ÉÙ»³)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:¾¾ß··ÄÏÂ<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³]ÀèÈ¯GK 1 ÅÄÀîÃÎ¼ùDF 5 º£À¥½ßÌéDF 28 ÉÛ»ÜÃ«æÆDF 41 ¼ò°æ¿ò°ìDF 88 ßÀÂ÷Ì¦MF 8 ¾¾²¬ÂçÃÒMF 16 ËöÌÚÍµÌéMF 17 °æ¾åÄ¾µ±MF 24 ²Ï°æÍÛ²ðMF 27 µÈÊ¿ÍãFW 9 ±°°æÀ»À¸¹µ¤¨GK 21 Âçµ×ÊÝÂòÀ¸DF 4 ¿À»³µþ±¦DF 23 À¾Ìð¿µÊ¿MF 18 °ËÆ£ÂóÌ¦MF 33 ¹â¶¶³¾´õMF 34 ÃÝÃæ¸µÂÁMF 48 ¿¢ÅÄ·¼ÂÀFW 10 ¾¾ÅÄÎÏFW 58 Éðñ¥´ÆÆÄ¾®ÅÄÀÚÆ»¼£[¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ]ÀèÈ¯GK 33 ÎÓ¾´ÍÎDF