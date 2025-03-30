ÃË½÷7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖGENIC¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÁý»ÒÆØµ®¡Ê25¡Ë¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç3ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÖLiberty¡×¡ÊKADOKAWA¡ËÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ÏÉñÂæ¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤Ç¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Ë½Ð±é¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¥í¥ó¥É¥ó¥³¥í¥·¥¢¥à¤È¤¤¤¦¤¹¤Ð¤é¤·¤¤·à¾ì¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿ÍÀ¸²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¶¦