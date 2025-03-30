¥¹¥¤¥¹¤ÎÌ¾Ìç»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¡¢EDOX¡Ê¥¨¥É¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¡¢BMW¤ÎÆóÎØÉôÌç¡ÖBMW ¥â¥È¥é¥Ã¥É¡×¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡Ø¥¯¥í¥Î¥é¥ê¡¼ ¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ 45 ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2024Ç¯4·î3Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¥¨¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÈBMW ¥â¥È¥é¥Ã¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ê¼Ì¿¿10ÅÀ¡ËÀ¤³¦¸ÂÄê600ËÜ¤È¤¤¤¦´õ¾¯¤Ê¥¿¥¤¥à¥Ô¡¼¥¹¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÄºÅÀ¤òÃÎ¤ë¥¨¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï