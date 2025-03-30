29Æü¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØAKIRA ¡Á¥¢¥­¥é¡Á¡Ù¤Î¶âÅÄÌò¤ä¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¥¤¥ï¥ó¥³¥ÕÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¿Íµ¤À¼Í¥¡¦´äÅÄ¸÷±û¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù¤Î¥¿¥é¥ªÌò¤ä¡Ø¤È¤Ã¤È¤³¥Ï¥àÂÀÏº¡Ù¤Î ¤³¤¦¤·¤¯¤óÌò¤Ê¤É¤ÇÍ­Ì¾¤Ê¡¢¿Íµ¤À¼Í¥¡¦°¦²ÏÎ¤²Ö»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎÎ¥º§¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú£Á£Ë£É£Ò£Á¡¦¶âÅÄÌòÀ¼Í¥¡¦´äÅÄ¸÷±û¡Û¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù¥¿¥é¥ªÌòÀ¼Í¥¡¦°¦²ÏÎ¤²Ö»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎÎ¥º§¤òÊó¹ð¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·