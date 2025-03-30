¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë Ìó150Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¤â¤Ä»°½Å¸©µªËÌÄ®¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¡¢ÊÄ¹»¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ µªËÌÄ®Î©Ìð¸ý¾®³Ø¹»¤ÏÌÀ¼£»þÂå¤Î1877Ç¯¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ »ùÆ¸¤Î¿ô¤Î¸º¾¯¤¬¿Ê¤ß¡¢¸½ºß¤Ï12¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÇÊÄ¹»¤¹¤ë»ö¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¸½ºß¡¢6Ç¯À¸¤Î»ùÆ¸¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Â´¶È¼°¤Ï¼Â»Ü¤»¤º30Æü¤ËÊÄ¹»¼°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¼°¤Ç¤Ï¡¢»ùÆ¸¤¬Ì±ÍØ¤òÈäÏª¤·¡¢ºÇ¸å¤Î¹»²ÎÀÆ¾§¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ 12¿Í¤Î»ùÆ¸¤Ï¡¢4·î¤«