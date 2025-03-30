¼Ì¿¿¡§¥¢¥Õ¥í ¡ã2025Ç¯3·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡ËMLB ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ ÂÐ ¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥¿¥¤¥¬ー¥¹ ¡÷¥É¥¸¥ãー¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬Êø¤ì¤Æ¤â¡¢À¤³¦°ì¤Î¥Áー¥à¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£ ÃÏ¸µ¥É¥¸¥ãー¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬7-3¤Ç´°¾¡¡£MLB¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥êー¥º¤«¤éÌµ½ý¤Î5Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ ¥É¥¸¥ãー¥¹