¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤¬¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÇÌ¥ÏÇ¤Î¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤«¤é17Ç¯¤Û¤É¤À¤í¤¦¤«¡£º£µ¨¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥éÎ¨¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£±Ñ¡ØIndependent¡Ù¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤à¤·¤í¡Ø¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¤¬´í¸±¡Ù¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤ÈÆÃ½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¤¤¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥óÎ¨¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤â¡¢»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£