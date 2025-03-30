¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¥»¥ß(¡÷semi_no_mai)¤µ¤ó¤¬20Ç¯°Ê¾å¤Î¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿À¤Íå¡¦À±²Â¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇº¤ß¡¢¤½¤Î¸åÈà½÷¤¿¤Á¤ÈÀä±ï¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤Íå¤ÈÀ±²Â¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿²Ë·¤È¡¢¥»¥ß¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÌµ¿À·Ð¤ÊÈ¯¸À¤Ë¡¢¥»¥ß¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤¿¥¤¥é¥¤¥é¤òÊç¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø·ëº§¼°¤ËÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿20Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§¤È±ï¤òÀÚ¤Ã¤¿ÏÃ¡ÙÂè27ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ©semi_no_mai ©semi_no_mai