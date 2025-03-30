¼Ñ¹þ¤ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¸¥Î©¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûºî¤êÊý¤Î¼ê½ç¤ò¼Ì¿¿¤Ç³ÎÇ§SNS¤Ç220Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò»ý¤ÄÎÁÍý¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎHideka¤µ¤ó¡£É×¤È¤Î2¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÈÕ¤´¤Ï¤ó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Çºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥ì¥·¥ÔÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ë»¤·¤¤ËèÆü¤Ç¤â¤«¤ó¤¿¤ó¡õ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¡¢¿È¶á¤Ê¿©ºà¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯ºî¤ì¤Æ¡¢ÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¸¥Î©¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊHideka¤µ¤ó¤Î½é¤Î¥ì¥·¥ÔËÜ¡Ø°ì½Á»°ºÚ¤ª¤Ü¤ó¸¥Î©¡Ù¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤ÏÈ¯Çä3¥ö·î¤Ç8Ëü