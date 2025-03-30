¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¡×¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¡Ê39¡Ë¡¢¥ê¥ê¡¼¡Ê40¡Ë¤¬30Æü¡¢TBS¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊÆüÍËÁ°11¡¦45¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£½êÂ°»öÌ³½ê¡¦µÈËÜ¶½¶È¤Î¼ÒÄ¹¸òÂå»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿Æ²ñ¼Ò¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤Ï27Æü¡¢¥Õ¥¸¤ÎÆü»Þµ×¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¤¬Æ±ÆüÉÕ¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¸«¼è¤ê¿Þ¤Î½êÂ°¤¹¤ë¡ÖµÈËÜ¶½¶È¡×¤âÂç´ë¶È¤À¤±¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¸òÂå¤¬¼Ò°÷¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ë