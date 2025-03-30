¡Öµð¿Í¡Ý¥ä¥¯¥ë¥È¡×¡Ê£³£°Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë»î¹çÁ°¤Ëµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¤È¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÅè´ð¹¨¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬ÃÌ¾Ð¤·¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¾­¤¬£´ºÐÇ¯¾å¤ÎÅè¥³¡¼¥Á¤Î¤â¤È¤ØÂ­¤ò±¿¤Ó¡¢Ìó£µÊ¬´Ö¡¢ÏÃ¤·¹þ¤ó¤À¡££²¿Í¤Ï£²£°£°£·Ç¯¤Ë³ÚÅ·¤ËÆþÃÄ¤·¤¿Æ±´ü¡£¥ë¡¼¥­¡¼»þÂå¤«¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢£±£±Ç¯¤Ë¤ÏºÇÍ¥½¨¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾Þ¤ËÁª½Ð¡££±£³Ç¯¤Ë¤Ï¤È¤â¤ËÆüËÜ°ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£º£µ¨³ÚÅ·¤«¤éµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÅÄÃæ¾­¤Ï³«