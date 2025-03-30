Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù(NHKÁí¹ç Ëè½µÆüÍË20:00¡Á¤Û¤«)¤Ç¹¾¸Íºß½»¤Î³°¸ò´±¤Ç¤¢¤êÅöÂå°ì¤ÎÊ¤ÌÌµººî¼Ô¡¦Ê¿Âô¾ïÉÙ(ÊþÀ¿Æ²´î»°Æó)¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¼ç±é¤Î²£ÉÍÎ®À±¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡ÙÄÕ²°½Å»°ÏºÌò¤Î²£ÉÍÎ®À±¤ÈÊ¿Âô¾ïÉÙÌò¤ÎÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤ÎµÈ¸¶¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Åì½§ºØ¼Ì³Ú¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¤é¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¤Ë¤Þ¤ÇÀ®¤ê