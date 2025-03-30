EXILE¤Ë¤è¤ë¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖPROJECT EXILE¡×¤ÎÂè1ÃÆ¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ãEXILE LIVE TOUR 2025 "WHAT IS EXILE"¡ä¤Î½éÆü¸ø±é¤¬3·î29Æü(ÅÚ) ¥µ¥ó¥É¡¼¥àÊ¡°æ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¢¡¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿Á´¹ñ£´²ñ¾ì¤ò²ó¤ëËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢EXILE AKIRA¡¢EXILE TAKAHIRO¡¢µÌ¥±¥ó¥Á¡¢EXILE NESMITH¡¢EXILE SHOKICHI¤Î5Ì¾¤Ë²Ã¤¨¡¢EXILE TRIBE¤«¤é³ÆÃÏ°è¸ø±éËè¤Ë°Û¤Ê¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£½éÆüÊ¡°æ¸ø±é¤Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆEXILE/FANTASTICS¤Î