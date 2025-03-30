30ÆüÌ¤ÌÀ¡¢°¦ÃÎ¸©´¢Ã«»Ô¤ÇÅ¹ÊÞ·ó½»Âð¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£30Æü¸áÁ°0»þÈ¾¤´¤í¡¢´¢Ã«»Ô¹â¿ÜÄ®1ÃúÌÜ¤Ç¡Ö·úÊª¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤Ï¤ª¤è¤½4»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«±Ä¶È¡¦·ó¾¾Ë­é¶¤µ¤ó(69)¤ÎÅ¹ÊÞ·ó½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀ­ÊÌÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·ó¾¾¤µ¤ó¤ÎºÊ(76)¤¬±ì¤òµÛ¤¦¤Ê¤É¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ú½ý¤Ç¤¹¡£½Ð²Ð¸å¡¢