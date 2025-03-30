ÇÐÍ¥¤ÎÅÏîµÈþÊæ¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ØÅÏîµÈþÊæ2025.4-2026.3 CALENDAR¡ÙÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥ì¥ª¥ó¡Ù¤Î¥Þ¥Á¥ë¥À¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥«¥Ã¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢»Íµ¨¤Ë±þ¤¸¤Æ4¤Ä¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·è¤á¤¿¹½À®¤Ë¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò²Ö¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤É½¾ð¤«¤é¡¢Ç¯¾åÃËÀ­¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Âç¿Í¤ÊÉ½¾ð¡¢Åù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ëÊ·°Ïµ¤¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¼ý¤á¤¿¥«¥Ã¥È¤Ï¤É¤ì¤â¸«