¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/30¡Û5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤¬¡¢3·î29ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡ÖVenue101¡×¡ÊËè½µÅÚÍË23»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£SAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë¤¬»×¤¤½Ð¤ÎÅÚÃÏ¡¦Ê¡²¬¤Ç¸½ºß¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥¯¥é¡¢¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑ¤Î¶âÈ±¥Ü¥Ö¢¡LE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¡¢HKT48»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¡¦Ê¡²¬¤Ë´¶³´2024Ç¯¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿LE SSERAFIM¡£Ê¡²¬»Ô¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦HKT48¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥¯¥é¤Ï